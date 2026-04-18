Mãe e filha ficam feridas em acidente no bairro Santa Catarina, em Caxias 

Um acidente entre dois automóveis deixou duas mulheres feridas no início da manhã deste sábado (18), em Caxias do Sul.
Mãe e filha, de 46 e 19 anos, foram encaminhadas conscientes ao hospital após se envolverem em uma colisão na esquina das ruas Pio XII e Antônio Ribeiro Mendes, no bairro Santa Catarina.
Elas eram ocupantes de um Nissan March. No outro automóvel, um Golf, um casal teve ferimentos leves.
O trânsito está bloqueado na Rua Pio XII, no cruzamento com a Rua Antônio Ribeiro Mendes. A alternativa para o motorista é a Rua Frei Pacífico.