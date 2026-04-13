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Lista das famílias pré-habilitadas para os 440 apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Caxias será divulgada nesta terça

Relação também terá as 132 famílias suplentes para morar nos residenciais San Gennaro I e II. Obras vão até o fim do ano

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