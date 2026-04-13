Lista das famílias pré-habilitadas para os 440 apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Caxias será divulgada nesta terça

Empreendimento é construído no bairro Reolon. Porthus Junior / Agencia RBS

Será publicada nesta terça-feira (14) a lista das famílias pré-habilitadas no programa Minha Casa Minha Vida para os residenciais San Gennaro I e II, em Caxias do Sul. A relação irá conter as famílias selecionadas para morar nos 440 apartamentos, além das 132 suplentes.

As informações serão divulgadas no site www.caxias.rs.gov.br, afixadas na entrada da sede da prefeitura (Rua Alfredo Chaves, 1.333, bairro Exposição) e também estarão no Diário Oficial desta terça.

De acordo com a secretaria Municipal da Habitação, foram registradas 10,4 mil inscrições para concorrer a uma das unidades habitacionais, que estão com obras em andamento no bairro Reolon. O empreendimento tem previsão de entrega para o fim do ano.

O investimento é de R$ 94,8 milhões da União, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e R$ 8,58 milhões da prefeitura de Caxias, com a doação dos terrenos.

O que acompanha os apartamentos

Os apartamentos terão aproximadamente 50 metros quadrados distribuídos em dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. Cada unidade habitacional tem o valor de R$ 215 mil.