Leilão de bens inservíveis da Codeca, de Caxias, que seria nesta terça-feira, é suspenso 

O leilão eletrônico nº 001/2026 de lotes de sucata e veículos, previsto para ocorrer nesta terça-feira (14) foi suspenso. A informação foi divulgada pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), responsável pela venda.
Segundo o comunicado, a suspensão ocorre em função da necessidade de revisão do edital. A nova data do leilão deverá ser divulgada após o processo administrativo ser realizado.
A venda em questão ocorreria apenas no formato online, com bens divididos em 21 lotes, com valores que variam entre R$ 400 a R$ 16,4 mil.