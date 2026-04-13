Leilão de bens inservíveis da Codeca, de Caxias, que seria nesta terça-feira, é suspenso 

O leilão eletrônico nº 001/2026 de lotes de sucata e veículos, previsto para ocorrer nesta terça-feira (14) foi suspenso. A informação foi divulgada pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), responsável pela venda.

Segundo o comunicado, a suspensão ocorre em função da necessidade de revisão do edital. A nova data do leilão deverá ser divulgada após o processo administrativo ser realizado.

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