Legado preservado e reconhecido: Linha Imperial, em Nova Petrópolis, é um dos 31 patrimônios culturais do cooperativismo no mundo

Padre Theodor Amstad, patrono do cooperativismo brasileiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na comunidade da Linha Imperial, em Nova Petrópolis, o cooperativismo está no DNA. Desde o século passado até hoje, quem vive lá tem na essência o espírito da cooperação e de crescer junto. A região, inclusive, tem 30 pontos que contam a história da primeira cooperativa de crédito do Brasil, que renderam ao município o título de Capital Brasileira do Cooperativismo.

Mais recentemente, veio o reconhecimento oficial pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), que integrou a Linha Imperial no seleto grupo de 31 patrimônios culturais do cooperativismo ao redor do mundo. A Linha Imperial é a única representante brasileira na lista. Na América do Sul, além do município da Serra, há também a cidade de Sunchales, na Argentina, capital nacional do cooperativismo no país vizinho e cidade irmã de Nova Petrópolis desde 2010.

A iniciativa da ACI tem como objetivo identificar, valorizar e dar visibilidade ao legado cooperativista em diferentes países, reunindo espaços que simbolizam a história, os princípios e o impacto cultural do movimento. Inspirado no modelo de reconhecimento da Unesco, o mapa digital é colaborativo e está disponível em quatro idiomas: inglês, português, espanhol e francês.

Os 30 pontos que contam a história do cooperativismo fazem parte de um Sítio Histórico, com curadoria da organização não governamental Casa Cooperativa Nova Petrópolis. O roteiro é autoguiado e pode ser feito de carro pela Linha Imperial. Por lá, é possível conferir a primeira sede da Caixa Rural, fundada pelo Padre Theodor Amstad, a Casa Cooperativa, que hoje abriga um memorial moderno, monumentos e até o túmulo do padre que é Patrono do Cooperativismo no Brasil.

— Esse reconhecimento credencia muito a nível nacional e até internacional em relação a essa questão. Como uma vivência com propósito, porque é uma atração, mas segmentada — explica o gestor executivo da Casa Cooperativa, Paulo Cesar Soares.

História centenária que ainda é presente

O reconhecimento internacional premia uma trajetória de mais de cem anos, quando se iniciou o movimento do cooperativismo de crédito no Brasil.

— É um movimento socioeconômico, uma espécie de negócio, só que um pouco diferente do tradicional. Aqui na nossa comunidade inicia, no Brasil, o cooperativismo de crédito. O primeiro princípio do cooperativismo é a livre adesão. Não existe nenhuma instituição no mundo mais democrática do que uma cooperativa, porque faz parte dos nossos princípios uma gestão democrática, todos tem direito a voz a voto — explica Soares.

Paulo Cesar Soares, gestor executivo da Casa Cooperativa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Diferente do que se vê hoje quando se visita a Linha Imperial, uma comunidade próspera, unida e com propósito, em 1902, os moradores passavam por dificuldades financeiras e desordem social.

— Era considerada paupérrima para as condições na época, não tinha crédito, porque o setor agro, rural, não recebia crédito. As instituições financeiras da época não davam recurso para o setor primário. E aí, pela necessidade, se cria a cooperativa, que foi fundada por 20 pessoas — conta Soares.

O movimento foi liderado pelo padre jesuíta Theodor Amstad, que veio da Suíça ao Brasil no navio Patagônia (cuja réplica, feita na Europa, pode ser conferida no museu da Casa Cooperativa). Católico, ele encontrou em Nova Petrópolis um território em que luteranos e católicos tinham embates diariamente. Como estratégia para unir a comunidade, entre os 20 primeiros membros da cooperativa, um deles era luterano, que foi escolhido como presidente.

— Ele, basicamente, quebra um paradigma gigantesco. Essa comunidade era católica e Nova Petrópolis, muito luterana. E aí o pessoal não "se dava". Ele vem pra cá, encontra todo mundo na miséria e brigando. Ele faz um convite para um luterano e coloca esse cara como presidente — lembra.

Dos primeiros 20 associados, a cooperativa se tornou a Sicredi Pioneira, com mais de 180 mil associados, com atuação predominante na região da Serra e do Vale dos Sinos.

Um mergulho na história do cooperativismo

Andar pela Linha Imperial é observar as raízes do cooperativismo brasileiro. Mais do que isso, é possível entender a importância do legado de Padre Theodor Amstad para a comunidade da região.

Na Praça, que leva o nome do religioso, o monumento central é uma imagem dele, olhando para a igreja e a casa onde morou durante os anos em que esteve em Nova Petrópolis. Bem cuidada, com flores coloridas e jardins bem aparados, a praça é de responsabilidade da comunidade, que demonstra, ali, um pouco do que significa o cooperativismo na prática.

A praça é cerceada por marcos que contam a história do cooperativismo. De um lado e na parte de trás, há duas casas históricas de Hugo e Ruperto Neumann, irmãos que idealizaram a praça como forma de homenagear Padre Amstad depois de sua morte, em 1938.

Na praça, o mais recente monumento é à Irmandade, uma homenagem às cidades irmãs de Sunchales, na Argentina, e Jablonec nad Nisou, na República Tcheca. São duas mãos com as palmas encostadas que representam a união.

Do outro lado da praça, está a Pedra da Cooperação, que simboliza os ideais de união e a frase do Padre Theodor Amstad sobre a união para mover uma grande pedra no caminho:

"Se uma grande pedra se atravessa no caminho e 20 pessoas querem passar, não o conseguirão se uma por uma a procuram remover individualmente. Mas se as 20 pessoas se unirem e fazer força ao mesmo tempo, sob a orientação de uma delas, conseguirão solidariamente afastar a pedra e abrir o caminho a todos". (Essa lição também inspira o Monumento ao Cooperativismo, localizado na Praça das Flores, no centro do município).

Do outro lado da rua, está o Memorial Padre Amstad, na Casa Cooperativa, que foi sede da Caixa Rural no século passado. As visitas custam R$ 50 (mas há experiências mais caras, com imersões mais completas), de segunda a sexta-feira. A casa é uma atração à parte, já que é a construção original da época restaurada.

A história contada e preservada

No memorial, a história é contada de forma moderna e tecnológica. Logo na entrada, há uma réplica do navio Patagônia, feito sob encomenda na Europa.

Seguindo a visita, é possível conferir a história do cooperativismo de maneira lúdica em totens modernos, que possuem sensores de movimento e identificam a mão do visitante para selecionar a página de texto que aparece na tela.

Há dois destaques imperdíveis: o primeiro cofre da cooperativa, que veio de Hamburgo, na Alemanha, feito em ferro e madeira, e a escrivaninha original de trabalho de Amstad. E também uma reprodução da história do Padre, contada por ele mesmo, por meio de uma projeção no busto do religioso e em quadros, que ficam em uma parede do memorial.

Como chegar

Saindo de Caxias do Sul, basta seguir pela BR-116 até o município de Nova Petrópolis. Chegando no município, é preciso seguir por 7,9 quilômetros em direção à Gramado.

Visite