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Roteiro na Serra
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Legado preservado e reconhecido: Linha Imperial, em Nova Petrópolis, é um dos 31 patrimônios culturais do cooperativismo no mundo

Município, que já tinha o título de Capital Brasileira do Cooperativismo, integra, agora, lista oficial da Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

Gabriela Alves

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