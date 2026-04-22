Lar de idosos de Canela que havia fechado por dificuldades financeiras é arrendado por grupo

Complexo, localizado na RS-235, no bairro São José, possui cerca de 4,5 mil metros quadrados de área construída. Casa Vallena / Divulgação

Menos de quatro meses após anunciar o encerramento das atividades por dificuldades financeiras, o tradicional lar de idosos Oásis Santa Ângela, em Canela, terá uma nova gestão. O espaço foi arrendado por 20 anos a um grupo privado, que pretende retomar o atendimento com um novo modelo de operação voltado à assistência e reabilitação de idosos.

O contrato mantém a propriedade do imóvel com a Congregação das Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência, responsável pela instituição ao longo de 55 anos. Pelo acordo, a nova gestão terá autonomia para atuar no local durante o período de vigência do arrendamento.

A escolha do grupo ocorreu após a análise de cerca de cinco propostas. Segundo a irmã Sônia Maria Southier, que respondia pela administração do Oásis, o médico ortopedista Marcelo Weber foi definido como responsável pelo projeto por apresentar uma proposta considerada adequada para o espaço.

A gestão passa a ser do grupo Vallena Living & Care, que irá rebatizar o local como Casa Vallena. O anúncio foi feito às irmãs da congregação em reunião realizada na noite da última segunda-feira (20).

O complexo, localizado na RS-235, no bairro São José, possui cerca de 4,5 mil metros quadrados de área construída em um terreno de aproximadamente sete hectares. A nova gestão deve iniciar imediatamente as obras de adaptação e modernização da estrutura, com previsão de abertura nos próximos meses.

As intervenções incluem a atualização do prédio às normas atuais de saúde e acessibilidade. A proposta, conforme o grupo, é manter características arquitetônicas do local, ao mesmo tempo em que adapta os espaços para o novo formato de atendimento.

O cronograma inicial prevê cerca de três meses entre o início das obras e a retomada das atividades, após a liberação completa do imóvel.

Novo modelo de atendimento

Diferentemente do funcionamento anterior, de caráter filantrópico, o novo projeto prevê uma operação privada com dois eixos principais: residência assistida e clínica integrada e reabilitação.

A chamada residência assistida deve oferecer vagas para longa e curta permanência, enquanto a clínica integrada terá serviços voltados à reabilitação e acompanhamento multidisciplinar. Entre os diferenciais anunciados está a implantação de um centro de reabilitação com terapia aquática.

De acordo com a proposta apresentada, os serviços também poderão ser acessados por pessoas que não residem no local. A admissão de pacientes deve ocorrer mediante avaliação individual, realizada por equipe formada por profissionais como médicos, nutricionistas, psicólogos e especialistas em reabilitação.

Projeto da nova Casa Vallena. Casa Vallena / Divulgação

Relembre o caso

Fundado em 1968, com início dos atendimentos em 1972, o Oásis Santa Ângela se consolidou como uma das principais referências no acolhimento de idosos na Serra. O espaço encerrou as atividades no início de 2026 após anos de dificuldades financeiras. À época, a direção informou que, apesar de não possuir dívidas, a instituição acumulava um déficit que inviabilizava a continuidade dos serviços diante do aumento dos custos e das exigências legais.

O modelo filantrópico exigia a manutenção de vagas para idosos com contribuição limitada a até 70% da aposentadoria, o que não cobria despesas como folha de pagamento, manutenção, insumos e adequações estruturais.

Na ocasião do fechamento, cerca de 45 idosos estavam acolhidos na instituição. As famílias tiveram prazo para providenciar a transferência dos moradores para outras alternativas de cuidado.

A decisão, segundo a própria instituição, também buscou garantir o pagamento das rescisões trabalhistas e evitar a geração de dívidas.

Novo projeto e expansão