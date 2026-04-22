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Lar de idosos de Canela que havia fechado por dificuldades financeiras é arrendado por grupo

Antigo Oásis Santa Ângela passa a se chamar Casa Vallena e será reaberto com novo modelo de atendimento após contrato de 20 anos; prédio segue pertencendo à Congregação das Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência

Pablo Ribeiro

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