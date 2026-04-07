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Justiça suspende segundo edital para contratação de gestão do hospital de Gramado

De acordo com o Ministério Público (MP), que entrou com uma ação civil pública, a prefeitura teria estipulado teto insuficiente para o custeio do Hospital Arcanjo São Miguel

Bruno Tomé

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