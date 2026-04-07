Justiça suspende segundo edital para contratação de gestão do hospital de Gramado

Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado. Bruno Stoltz / Divulgação

A Justiça suspendeu de forma liminar o segundo edital publicado pela prefeitura de Gramado para contratação da gestão do Hospital Arcanjo São Miguel nesta terça-feira (7). O motivo, de acordo com o Ministério Público (MP), seriam irregularidades, como o teto insuficiente para o custeio da instituição. A promotoria entrou com uma ação civil pública contra o município.

O promotor Max Guazzelli explica que o edital fixou o teto financeiro mensal de R$ 4,9 milhões. Enquanto isso, conforme destacado pelo MP, um estudo técnico elaborado por consultoria contratada pelo próprio município indicaria que a operação sustentável do hospital exige uma receita mensal aproximada de R$ 5,1 milhões.

— A diferença de recursos compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e coloca em risco a continuidade e a qualidade do serviço de saúde — esclareceu Guazzelli.

O edital foi publicado em 6 de março, com os recebimentos de propostas abertos em 11 de março. O envio seguiria até 24 de abril.

A gestão do hospital segue com o Grupo Ana Nery de Santa Cruz do Sul. A empresa está administrando a casa de saúde gramadense desde o início de 2025 e havia assinado um aditivo para seguir com a posição até o fim do certame.

Na decisão, a Justiça afirma que o hospital é o único do município e que o subfinanciamento pode resultar em precarização do atendimento. Dessa forma, o chamamento público fica suspenso, com a proibição de atos como recebimento de propostas, julgamento ou assinatura de contrato. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 3 mil.

A prefeitura foi procurada para se manifestar sobre o caso, mas não respondeu até a publicação deste texto. O espaço segue aberto e, em caso de manifestação, a matéria será atualizada.

Primeiro edital foi cancelado

O primeiro edital para o chamamento de nova gestão foi revogado em fevereiro pelo município de Gramado, após divulgação de vencedor. Na ocasião, o Ministério Público (MP) apontou vícios no processo. Ou seja, falhas ou irregularidades que podem comprometer a validade do processo.

No processo, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), o mesmo que administra as UPAs de Caxias do Sul, tinha sido o vencedor. De acordo com o MP, a empresa foi a única habilitada para assinar o contrato. O Grupo Ana Nery também estava na concorrência do edital.

Guazzelli explicou que as exigências do edital teriam impedido o princípio da concorrência. Entre elas, o prazo para apresentação de documentos e propostas entre 26 de dezembro e 7 de janeiro, coincidindo com o período de festividades de final de ano e a ilegalidade da exigência de visita técnica obrigatória como condição de habilitação, sem a possibilidade de substituição por declaração de responsável técnico, o que também restringiria indevidamente a participação.

A partir da ação, a Justiça concedeu uma liminar para que o atual gestor da casa de saúde, o Hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul, continuasse na administração até o fim do processo no Judiciário. Com a revogação do primeiro edital, a liminar perdeu efeito.