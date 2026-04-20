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Justiça manda Gramado retomar lei que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas no comércio

Após julgamento de ação impetrada pelo Ministério Público, a lei volta a valer no município, restabelecendo a proibição da distribuição nos estabelecimentos, além do Programa Municipal de Conscientização e Redução do Plástico

Gabriela Alves

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