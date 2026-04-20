Justiça manda Gramado retomar lei que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas no comércio

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul declarou inconstitucional a revogação da lei que proibia a distribuição gratuita de sacolas plásticas em Gramado, na Serra. A Justiça atendeu pedido do Ministério Público (MP) do Estado e, na prática, manda retomar o cumprimento da legislação criada em março de 2024 com a intenção de conscientizar a população sobre o consumo excessivo de plástico.

O Tribunal de Justiça julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) feita pelo MP. Na Adin, ajuizada pelo procurador-geral de Justiça Alexandre Saltz, o Ministério Público sustentou que a simples revogação da legislação ambiental, sem a criação de política pública substitutiva com o mesmo nível de proteção, configurou um retrocesso ambiental, vedado pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O Órgão Especial acolheu esse entendimento, reconhecendo que a lei que foi revogada violou o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O relator do processo, desembargador João Barcelos de Souza Junior, destacou que, embora os municípios tenham competência para legislar sobre questões ambientais, esse poder não é absoluto e deve observar o princípio constitucional da vedação à redução do nível de proteção ambiental, reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento da ação, a lei municipal volta a valer em Gramado, restabelecendo a proibição da distribuição gratuita de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais, além do Programa Municipal de Conscientização e Redução do Plástico.

— Vitória histórica para o meio ambiente, para os consumidores responsáveis, para a conscientização do uso racional do plástico e para o desenvolvimento sustentável — afirmou o promotor de Justiça Max Roberto Guazzelli, que tem atribuição sobre a matéria ambiental na Promotoria de Justiça de Gramado.

A prefeitura de Gramado, por meio de nota, afirma que não foi intimada sobre a decisão e entende que a decisão só passará a vigorar após o trânsito em julgado. "Assim que tiver conhecimento integral da decisão, a Procuradoria-Geral do Município avaliará os recursos cabíveis", respondeu o município, em nota.

Relembre o caso

A lei foi criada em março de 2024 com a intenção de conscientizar a população sobre o consumo excessivo de plástico. Com isso, os comerciantes poderiam vender sacolas plásticas, mas não distribuir gratuitamente. O descumprimento poderia resultar em multa de R$ 1 mil por infração.

No entanto, 17 meses depois, a prefeitura decidiu voltar atrás. Em setembro de 2025, a prefeitura de Gramado encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto que revogava a lei. A motivação seria, segundo o poder público, "o clamor popular".

Na exposição dos motivos, assinada pelo prefeito Nestor Tissot (PP), foi dito que a lei foi criada para promover a proteção ambiental e reduzir o uso de sacolas plásticas, contudo, a administração observou que, na prática, os objetivos não foram alcançados. Ainda, acabaram gerando um gasto a mais ao consumidor "que se viu obrigado a pagar por um item que, em muitos casos, não teve sua utilização significativamente reduzida", destacou a prefeitura, no projeto.