Júri em Farroupilha condena mais um réu envolvido em caso de tortura e tentativa de homicídio em haras

O Tribunal do Júri em Farroupilha condenou o réu Fabiano Brum dos Santos pelos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado, com crimes conexos de sequestro e cárcere privado, tortura qualificada e majorada, e furto. O Ministério Público ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo ao segundo réu, e um terceiro acusado foi absolvido pelo Conselho de Sentença.
O júri ocorreu na quarta-feira (15) e se estendeu até as 22h. A sessão plenária foi presidida pelo juiz Enzo Carlo Di Gesu, da Vara Criminal.
Ele foi condenado pelo crime em um haras, que ocorreu em 9 de agosto de 2021, na zona rural de Farroupilha. O caso também envolvia Ari Glock Junior, proprietário do haras, que desconfiava que um funcionário havia furtado R$ 20 mil. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 9 de agosto de 2021, por causa da suspeita, o homem iniciou uma série de agressões, com o objetivo de obter uma confissão da vítima, no próprio local.
O réu deverá também indenizar a vítima no valor de R$ 40 mil, com correção monetária e juros.
O que diz a defesa
A defesa de Fabiano Brum dos Santos, David da Rocha e Anderson Glock preferiu se manifestar por meio de nota. No texto, destacou a sentença de cada um dos envolvidos e reafirmou o "compromisso com o processo legal". Confira abaixo:
"A defesa dos réus Fabiano Brum dos Santos, David da Rocha e Anderson Glock vem prestar esclarecimentos acerca do resultado do Júri Popular ao qual foram submetidos na data de 15/04/2026.
Quanto ao réu David da Rocha, informamos que o mesmo foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Acreditamos que a justiça foi feita e restabelecida, e celebramos a decisão soberana dos jurados, que refletiu com rigor as provas produzidas ao longo da instrução processual.
Quanto ao réu Anderson Glock Junior, foi ofertada e aceita a Suspensão Condicional do Processo, tendo ele sido excluído do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Quanto ao réu Fabiano Brum dos Santos, o mesmo foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Informamos que a defesa está procedendo à análise minuciosa da sentença condenatória, bem como avaliando a viabilidade e os fundamentos para a interposição de recurso, a fim de garantir a plena observância dos direitos constitucionais e legais do réu.
A defesa reafirma seu compromisso com o devido processo legal, com os princípios constitucionais que regem o sistema de justiça criminal brasileiro e com a busca incessante pela proteção dos direitos de todos os seus assistidos.
Advogados Franciele Baú e Leonardo Sagrilo Santiago."
Relembre o caso
Conforme a acusação, o funcionário foi imobilizado no chão, com as mãos e o pescoço amarrados por uma corda. Ele também foi submetido a coronhadas, choques elétricos, golpes de facão e a um disparo de arma de fogo que atingiu um dos dedos do pé direito. Também foi vítima de estupro no local. O celular dele foi retirado pelo proprietário do haras, que buscava informações sobre o suposto furto.
Após ser abandonado em via pública, o homem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. No dia seguinte, depois de receber alta hospitalar, ele foi sequestrado novamente e mantido em cárcere privado, sofrendo uma nova série de agressões para que revelasse o paradeiro do dinheiro.
Durante esse período, teve a orelha queimada com cigarro, álcool jogado sobre a queimadura, dedos apertados com alicate, agulhas inseridas sob as unhas, cinco dentes arrancados e os cabelos cortados com uma máquina de tosquiar animais. Foi levado até um penhasco, na Linha Boêmios, onde foi forçado a pular. Após a queda, conseguiu recobrar a consciência e pedir socorro. Glock ainda teria ordenado o roubo de roupas, documentos e objetos pessoais da vítima.
O processo foi desmembrado, tendo o proprietário do haras, Ari Glock Junior, sido julgado e condenado em junho do ano passado. Ele foi encontrado morto em fevereiro deste ano, na cela do presídio em Bento Gonçalves onde cumpria pena de mais de 45 anos de reclusão.