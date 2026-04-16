Júri em Farroupilha condena mais um réu envolvido em caso de tortura e tentativa de homicídio em haras

O Tribunal do Júri em Farroupilha condenou o réu Fabiano Brum dos Santos pelos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado, com crimes conexos de sequestro e cárcere privado, tortura qualificada e majorada, e furto. O Ministério Público ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo ao segundo réu, e um terceiro acusado foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

O júri ocorreu na quarta-feira (15) e se estendeu até as 22h. A sessão plenária foi presidida pelo juiz Enzo Carlo Di Gesu, da Vara Criminal.

Ele foi condenado pelo crime em um haras, que ocorreu em 9 de agosto de 2021, na zona rural de Farroupilha. O caso também envolvia Ari Glock Junior, proprietário do haras, que desconfiava que um funcionário havia furtado R$ 20 mil. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 9 de agosto de 2021, por causa da suspeita, o homem iniciou uma série de agressões, com o objetivo de obter uma confissão da vítima, no próprio local.

O réu deverá também indenizar a vítima no valor de R$ 40 mil, com correção monetária e juros.

O que diz a defesa

A defesa de Fabiano Brum dos Santos, David da Rocha e Anderson Glock preferiu se manifestar por meio de nota. No texto, destacou a sentença de cada um dos envolvidos e reafirmou o "compromisso com o processo legal". Confira abaixo:

"A defesa dos réus Fabiano Brum dos Santos, David da Rocha e Anderson Glock vem prestar esclarecimentos acerca do resultado do Júri Popular ao qual foram submetidos na data de 15/04/2026.

Quanto ao réu David da Rocha, informamos que o mesmo foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Acreditamos que a justiça foi feita e restabelecida, e celebramos a decisão soberana dos jurados, que refletiu com rigor as provas produzidas ao longo da instrução processual.

Quanto ao réu Anderson Glock Junior, foi ofertada e aceita a Suspensão Condicional do Processo, tendo ele sido excluído do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao réu Fabiano Brum dos Santos, o mesmo foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Informamos que a defesa está procedendo à análise minuciosa da sentença condenatória, bem como avaliando a viabilidade e os fundamentos para a interposição de recurso, a fim de garantir a plena observância dos direitos constitucionais e legais do réu.

A defesa reafirma seu compromisso com o devido processo legal, com os princípios constitucionais que regem o sistema de justiça criminal brasileiro e com a busca incessante pela proteção dos direitos de todos os seus assistidos.

Advogados Franciele Baú e Leonardo Sagrilo Santiago."

Relembre o caso

Conforme a acusação, o funcionário foi imobilizado no chão, com as mãos e o pescoço amarrados por uma corda. Ele também foi submetido a coronhadas, choques elétricos, golpes de facão e a um disparo de arma de fogo que atingiu um dos dedos do pé direito. Também foi vítima de estupro no local. O celular dele foi retirado pelo proprietário do haras, que buscava informações sobre o suposto furto.

Após ser abandonado em via pública, o homem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. No dia seguinte, depois de receber alta hospitalar, ele foi sequestrado novamente e mantido em cárcere privado, sofrendo uma nova série de agressões para que revelasse o paradeiro do dinheiro.

Durante esse período, teve a orelha queimada com cigarro, álcool jogado sobre a queimadura, dedos apertados com alicate, agulhas inseridas sob as unhas, cinco dentes arrancados e os cabelos cortados com uma máquina de tosquiar animais. Foi levado até um penhasco, na Linha Boêmios, onde foi forçado a pular. Após a queda, conseguiu recobrar a consciência e pedir socorro. Glock ainda teria ordenado o roubo de roupas, documentos e objetos pessoais da vítima.