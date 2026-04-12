Jovem é arremessado de veículo após colisão na BR-116, em Vacaria

A colisão ocorreu no km 37 da rodovia durante a madrugada deste domingo PRF / Divulgação

Um acidente de trânsito entre dois veículos na madrugada deste domingo (12) deixou três pessoas feridas na BR-116, em Vacaria. Com o impacto, um dos ocupantes, de 21 anos, foi arremessado do interior do carro.

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão transversal entre um Gol e um HB20, ambos com placas de Vacaria, no km 37.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que também atendeu a ocorrência, o jovem que foi arremessado do veículo estava no HB20. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o encaminhou para o hospital em estado grave.

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