Jovem é arremessado de veículo após colisão na BR-116, em Vacaria

Um acidente de trânsito entre dois veículos na madrugada deste domingo (12) deixou três pessoas feridas na BR-116, em Vacaria. Com o impacto, um dos ocupantes, de 21 anos, foi arremessado do interior do carro.
Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão transversal entre um Gol e um HB20, ambos com placas de Vacaria, no km 37.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que também atendeu a ocorrência, o jovem que foi arremessado do veículo estava no HB20. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o encaminhou para o hospital em estado grave.
Já as outras duas vítimas, ambas de 21 anos, foram levadas pelos bombeiros para o atendimento médico, mas sem risco de morte.