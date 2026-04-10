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Jogo do Juventude e maratona provocam bloqueios de trânsito em Caxias neste final de semana

Intervenções serão no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, no sábado, e em ruas centrais da cidade, no domingo

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