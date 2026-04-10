Jogo do Juventude e maratona provocam bloqueios de trânsito em Caxias neste final de semana

Intervenções serão no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, no sábado. Porthus Junior / Agencia RBS

Motoristas deverão ter atenção neste final de semana, em Caxias do Sul. Dois eventos esportivos exigirão intervenções na cidade no final de semana.

O primeiro deles é o jogo Juventude x Goiás, que se enfrentam às 16h de sábado (11) pelo Brasileirão Série B. Serão bloqueados os seguintes locais próximos ao Estádio Alfredo Jaconi, das 13h30min às 19h30min:

R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;

R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;

R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;

R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;

R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;

R. Marquês do Herval com R. São José;

R. Marquês do Herval com a Av. São João.

O segundo evento é a 3ª Maratona de Revezamento da Serra Gaúcha, conhecida como Reveza Caxias, domingo (12), às 6h30min. Meia hora antes da largada, no estacionamento da prefeitura, a Alfredo Chaves, entre as ruas Dom José Barea e Os 18 do Forte, será bloqueada.