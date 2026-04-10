Jogo do Juventude e maratona provocam bloqueios de trânsito em Caxias neste final de semana

Motoristas deverão ter atenção neste final de semana, em Caxias do Sul. Dois eventos esportivos exigirão intervenções na cidade no final de semana.
O primeiro deles é o jogo Juventude x Goiás, que se enfrentam às 16h de sábado (11) pelo Brasileirão Série B. Serão bloqueados os seguintes locais próximos ao Estádio Alfredo Jaconi, das 13h30min às 19h30min:
- R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;
- R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;
- R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;
- R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;
- R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;
- R. Marquês do Herval com R. São José;
- R. Marquês do Herval com a Av. São João.
O segundo evento é a 3ª Maratona de Revezamento da Serra Gaúcha, conhecida como Reveza Caxias, domingo (12), às 6h30min. Meia hora antes da largada, no estacionamento da prefeitura, a Alfredo Chaves, entre as ruas Dom José Barea e Os 18 do Forte, será bloqueada.
Devido ao percurso dos mais de 2 mil corredores, haverá interrupção de tráfego no corredor de ônibus da Sinimbu, entre as ruas Feijó Júnior, em São Pelegrino, e Angelina Michelon, em Lourdes. Os ônibus do transporte coletivo usarão uma pista fora do corredor na Sinimbu.