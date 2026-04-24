Geral

Atenção, motoristas! 
Notícia

Jogo do Juventude e Corrida no Villagio alteram trânsito neste fim de semana em Caxias

Intervenções serão no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, no sábado, e em ruas ao redor do shopping, no domingo

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS