Jogo do Juventude e Corrida no Villagio alteram trânsito neste fim de semana em Caxias

Motoristas deverão ter atenção neste fim de semana em Caxias do Sul. Dois eventos esportivos exigirão intervenções na cidade no final de semana.
O primeiro deles é o jogo Juventude x Londrina, que se enfrentam às 21h de sábado (24) pelo Brasileirão Série B. Serão bloqueados os seguintes locais próximos ao Estádio Alfredo Jaconi, às 17h:
- R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;
- R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;
- R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;
- R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;
- R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;
- R. Marquês do Herval com R. São José;
- R. Marquês do Herval com a Av. São João.
O segundo é a prova ATP Run Run, no Villagio Caxias, às 7h. Haverá percursos de 5km, 10km e 21km. Serão bloqueados os seguintes locais próximo ao Shopping Villagio Caxias, às 6h30min.
- R. Guerino Sanvitto
- R. Therezinha Pauletti Sanvitto
E em outras vias das imediações do Shopping.