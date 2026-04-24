Jogo do Juventude e Corrida no Villagio alteram trânsito neste fim de semana em Caxias

Juventude recebe o Londrina pelo Brasileirão Série B. Porthus Junior / Agencia RBS

Motoristas deverão ter atenção neste fim de semana em Caxias do Sul. Dois eventos esportivos exigirão intervenções na cidade no final de semana.

O primeiro deles é o jogo Juventude x Londrina, que se enfrentam às 21h de sábado (24) pelo Brasileirão Série B. Serão bloqueados os seguintes locais próximos ao Estádio Alfredo Jaconi, às 17h:

R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;

R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;

R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;

R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;

R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;

R. Marquês do Herval com R. São José;

R. Marquês do Herval com a Av. São João.

O segundo é a prova ATP Run Run, no Villagio Caxias, às 7h. Haverá percursos de 5km, 10km e 21km. Serão bloqueados os seguintes locais próximo ao Shopping Villagio Caxias, às 6h30min.

R. Guerino Sanvitto

R. Therezinha Pauletti Sanvitto

E em outras vias das imediações do Shopping.