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Instituto de Flores da Cunha promove corrida de carrinhos de rolimã neste fim de semana 

Inscrições para o evento, promovido pelo Instituto Teamar para apoiar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluem o carrinho 

Pedro Zanrosso

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