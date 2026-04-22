Instituto de Flores da Cunha promove corrida de carrinhos de rolimã neste fim de semana 

Carrinhos já podem ser retirados para serem customizados. Insituto Teamar / Divulgação

Mais de cem competidores já estão inscritos na primeira edição do TEAcelera - O Desafio do Galo que ocorre no início da tarde deste sábado(25) em Flores da Cunha. A corrida de carrinhos de rolimã é promovida pelo Instituto Teamar, fundado em setembro de 2022 para apoiar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

A partir das 13h30min os inscritos estarão autorizados a registrarem seus tempos na descida de 300 metros da Rua Dr. Montaury, em frente à Praça da Bandeira. As inscrições estão no último lote. Custam R$190 e incluem camiseta do evento e o próprio carrinho que pode ser retirado antecipadamente para customização.

— É um evento para toda a família para também aproximar a comunidade para a causa do autismo. Os carrinhos são grandes e as crianças poderão descer acompanhadas. A criatividade na decoração também valerá pontos — explica o presidente do Teamar, Filipe Stanguerlin.

A modalidade de corrida escolhida pela organização é de regularidade. Tempos máximos e mínimos para completar a descida serão definidos pelos organizadores. Quem for mais rápido dentro desse intervalo será o vencedor.

A premiação para o primeiro colocado é um patinete elétrico. O segundo ganha um hoverboard e o terceiro um skate.

Com o apoio de parceiros, o Instituto Teamar oferece de forma gratuita para autistas serviços como equoterapia, natação, fonoaudiologia, psicopedagogia e fisioterapia. No último ano o Instituto Teamar incorporou ao atendimento oficinas coletivas de musicoterapia e psicologia comportamental.

Serviço

O quê: "TEAcelera - O Desafio do Galo" - Corrida de Rolimã em Flores da Cunha

"TEAcelera - O Desafio do Galo" - Corrida de Rolimã em Flores da Cunha Quando: sábado (25), a partir das 13h30min.

sábado (25), a partir das 13h30min. Onde: Rua Dr. Montaury em frente a Praça da Bandeira

Rua Dr. Montaury em frente a Praça da Bandeira Quanto: R$ 190 (incluem carrinho e camiseta do evento). As inscrições podem ser realizadas pelo telefone/WhatsApp (54)99956.8153

