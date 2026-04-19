Instabilidade no tempo pode trazer chuva à Serra durante o feriado de Tiradentes

Neimar De Cesero / Agencia RBS

O feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), terá instabilidades que podem mudar o tempo no Rio Grande do Sul. A previsão indica possibilidade de retorno da chuva para municípios da Serra.

Segundo a Climatempo, já na segunda-feira (20) há a chance de pancadas de chuva no fim do dia. As temperaturas se mantêm amenas pela manhã e agradáveis à tarde.

Na terça-feira (21), a instabilidade toma conta do Estado, com precipitações atingindo as regiões da Serra, Missões, Oeste, Noroeste, Norte e Centro.

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De acordo com a Climatempo, há condição para chuva de moderada a forte, acompanhada de trovoadas. As temperaturas ficam mais amenas. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 18°C. A máxima, por sua vez, será de 23°C.

Já para a quarta-feira, pós-feriado, ainda há chance de chuva fraca, com predomínio do céu nublado na região.

O outono completa um mês neste início de semana, porém, o famoso "friozinho" típico desta época do ano ficará restrito às madrugadas e noites, sobretudo nas áreas mais altas do território gaúcho.

Na quinta-feira (23), a previsão em Caxias é de sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tem chance de temporal à tarde e chuva à noite.