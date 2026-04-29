Inscrições para o projeto Farol Cultural vão até esta quinta-feira

Voltadas a jovens de bairros periféricos de Caxias do sul, as inscrições para participar das oficinas do projeto Farol Cultural seguem até quinta-feira (30). A programação gratuita reúne seis atividades artísticas com foco no desenvolvimento cultural, criativo e social.

A iniciativa, realizada pela Associação COR UNUM, terá duração de sete meses. Crianças e adolescentes de seis a 15 anos dos bairros Belo Horizonte, Canyon, Centenário, São Vicente e Vale Verde podem se inscrever. Haverá aulas de canto e musicalização, violão, teatro, dança, contação de histórias e escrita criativa.

Além disso, cinco workshops sobre vivências e compartilhamento de experiências, voltados ao acolhimento, à reflexão e à projeção de futuro, considerando as experiências individuais e coletivas dos participantes serão promovidos.

Um Sarau Cultural com os alunos do projeto será realizado ao final das aulas. A apresentação será aberta a comunidade.

As atividades são gratuitas. Os inscritos que desejarem podem solicitar acesso a transporte para irem até o local das aulas. Mais informações com Gorete pelo telefone: (54) 98153-0336.

Programação:

Oficina de Canto e Musicalização –ministrada por Ana Paula Biondo Longhi

Oficina de Violão – ministrada por Tiago Cáceres

Oficina de Teatro – ministrada por Fábio Schmidt

Oficina de Dança – ministrada por Maisa Santos Pereira

Oficina de Contação de Histórias –ministrada por Maria Helena Menegotto Pozenato

Oficina de Escrita Criativa – ministrada por Maria Helena Menegotto Pozenato

Workshops de Vivências Compartilhando Experiências com Coordenação e mediação de Angelo Heitor Crocoli Longhi



