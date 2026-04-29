Inscrições para o projeto Farol Cultural vão até esta quinta-feira

Voltadas a jovens de bairros periféricos de Caxias do sul, as inscrições para participar das oficinas do projeto Farol Cultural seguem até quinta-feira (30). A programação gratuita reúne seis atividades artísticas com foco no desenvolvimento cultural, criativo e social.
A iniciativa, realizada pela Associação COR UNUM, terá duração de sete meses. Crianças e adolescentes de seis a 15 anos dos bairros Belo Horizonte, Canyon, Centenário, São Vicente e Vale Verde podem se inscrever. Haverá aulas de canto e musicalização, violão, teatro, dança, contação de histórias e escrita criativa.
Além disso, cinco workshops sobre vivências e compartilhamento de experiências, voltados ao acolhimento, à reflexão e à projeção de futuro, considerando as experiências individuais e coletivas dos participantes serão promovidos.
Um Sarau Cultural com os alunos do projeto será realizado ao final das aulas. A apresentação será aberta a comunidade.
As atividades são gratuitas. Os inscritos que desejarem podem solicitar acesso a transporte para irem até o local das aulas. Mais informações com Gorete pelo telefone: (54) 98153-0336.
Programação:
- Oficina de Canto e Musicalização –ministrada por Ana Paula Biondo Longhi
- Oficina de Violão – ministrada por Tiago Cáceres
- Oficina de Teatro – ministrada por Fábio Schmidt
- Oficina de Dança – ministrada por Maisa Santos Pereira
- Oficina de Contação de Histórias –ministrada por Maria Helena Menegotto Pozenato
- Oficina de Escrita Criativa – ministrada por Maria Helena Menegotto Pozenato
- Workshops de Vivências Compartilhando Experiências com Coordenação e mediação de Angelo Heitor Crocoli Longhi