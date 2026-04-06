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Notícia

Inscrições para empresas interessadas em participar do Horti Serra 2027 estão abertas em Caxias do Sul 

Propostas devem ser enviadas à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). A 8ª edição ocorre em abril, em Fazenda Souza

Bruno Tomé

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