Inscrições para empresas interessadas em participar do Horti Serra 2027 estão abertas em Caxias do Sul 

Evento será novamente realizado no distrito. Smapa / Divulgação

O edital de chamamento para empresas interessadas em participar do Horti Serra 2027 foi publicado nesta segunda-feira (6) pela prefeitura de Caxias do Sul. As propostas devem ser enviadas para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). A 8ª edição ocorre entre 6 e 8 de abril do ano que vem em Fazenda Souza, na área que fica junto ao Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Alimentos e Bebidas, antiga Fepagro.

De acordo com o edital, a finalidade é promover o fortalecimento da agricultura familiar e da produção local de hortifrutigranjeiros, incentivando o desenvolvimento rural sustentável e a valorização dos produtores da Serra. As diretrizes podem ser acessadas pelo site da prefeitura. As propostas e documentos devem ser enviados para o e-mail sag@caxias.rs.gov.br.

— O que se busca é que as empresas planejem desde já a participação no evento, que ocorrerá logo após duas grandes referências no segmento, que são a Expoagro Afubra, em Rio Pardo, e a Expodireto Cotrijal, em Não-me-Toque, ambas em março do ano que vem — destacou o titular da Smapa, Rudimar Menegotto.

A diretora de apoio à comercialização e fomento à agroindústria da pasta, Andreia Fiorese, acrescenta que o chamamento será permanente. Assim, além de receber propostas para a Horti Serra 2027, existirá a possibilidade de empresas sugerirem ações ou eventos na propriedade em Fazenda Souza em outros períodos.

Para a oitava edição do Horti Serra, conforme as propostas são enviadas, a pasta realiza a análise. Caso a participação seja aceita, a disponibilidade de lotes no terreno em Fazenda Souza é atualizada.

— A nossa ideia é ter, então, para o evento, uma área que é para exposição de máquinas e equipamentos agrícolas e termos também uma área mais demonstrativa. Queremos que as empresas coloquem ali os cultivos, até para o pessoal conseguir visitar e ver assim in loco a produção — adiantou Andreia.

Conforme a pasta, o Horti Serra também tem como objetivo divulgar tecnologias e inovações aplicadas à cadeia de hortifrutigranjeiros, promovendo o intercâmbio de conhecimento técnico-científico entre agricultores, pesquisadores, instituições de ensino e entidades de assistência técnica. O evento promete promover práticas sustentáveis no meio rural, estimulando o uso racional dos recursos naturais e a adoção de boas práticas agrícolas.

A edição de 2027 também terá ações, palestras, seminários, dias de campo e outras atividades que fortaleçam e promovam a disseminação da olericultura (cultivo de hortaliças) e da fruticultura no município e na região.

Segundo a Smapa, a ideia é que o Horti Serra ocorra de forma bienal, intercalado à Festa da Uva, na propriedade em Fazenda Souza. A área de sete hectares foi repassada pelo governo estadual, mediante termo de cooperação em 2022.