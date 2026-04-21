Inscrições para concurso público da prefeitura de Flores da Cunha terminam nesta quarta; salários chegam a R$ 20 mil

Os interessados em participar do concurso público e do processo seletivo da prefeitura de Flores da Cunha têm até esta quarta-feira (22) para se inscrever. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundatec Concursos.

O concurso contempla vagas para níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental completos. As taxas de inscrição variam entre R$ 70, R$ 100 e R$ 150, conforme o cargo.

Os salários vão de R$ 2.165,88 para a função de telefonista/recepcionista até R$ 20.126,28 para o cargo de médico clínico geral, com cargas horárias entre 20 e 44 horas semanais. Ao todo, são ofertados 52 cargos. As provas estão previstas para os dias 16 e 17 de maio.