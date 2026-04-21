Incêndio destrói duas casas de madeira em Caxias do Sul; uma pessoa é socorrida

Duas casas foram destruídas por um incêndio em Caxias do Sul no início da noite desta segunda-feira (20). A ocorrência foi atendida na Rua da Bondade, no bairro Ana Rech, por volta das 18h50min.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa precisou ser socorrida pelo Samu. Trata-se de uma mulher de 48 anos, que sofreu queimaduras consideradas leves e foi encaminhada para atendimento na UPA Central.
O combate às chamas foi realizado com três caminhões e nove militares.
As moradias ficavam em um mesmo terreno e tinham estrutura de madeira, conforme os bombeiros. As causas do início do fogo devem ser investigadas.