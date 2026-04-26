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Incêndio atinge uma das empresas da Randoncorp em Caxias do Sul 

O fato ocorreu na tarde deste domingo (26) na Master Freios, no bairro Interlagos. Não havia expediente no momento em que as chamas iniciaram 

Renata Oliveira Silva

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