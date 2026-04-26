Incêndio atinge uma das empresas da Randoncorp em Caxias do Sul 

Um incêndio de grandes proporções atingiu a sede da Master Freios, da empresa Randoncorp, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (26). Ninguém ficou ferido.
A ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Rua Atílio Andreazza, no bairro Interlagos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas, que atingiram parte de um dos pavilhões da empresa, na área do almoxarifado de manutenção, segundo a nota da comunicação da Randoncorp.
Como a empresa estava sem expediente, não havia funcionários no interior dos pavilhões, porém ambulâncias da Emercor foram acionadas para apoio. A Brigada Militar também estava no local para auxiliar. As causas do incêndio serão investigadas.
Nota da empresa
A Master Freios, unidade de Caxias do Sul, registrou, na tarde deste domingo (26/04), um incêndio em um dos setores da empresa, conhecido como almoxarifado de manutenção. O fogo já foi controlado. Não havia expediente no momento da ocorrência e não há feridos. A causa ainda está sendo apurada. Não há impactos na produção.