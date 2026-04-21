Incêndio atinge oficina mecânica e mata dois cachorros em Vacaria

Oficina fica no bairro Vêneto. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um incêndio atingiu uma oficina mecânica na BR-116, no bairro Vêneto, em Vacaria, por volta da 0h50min desta terça-feira (21). Conforme o Corpo de Bombeiros, dois cachorros que estavam no interior do estabelecimento morreram.

Os bombeiros informam que seis automóveis e uma motocicleta foram destruídos. Além dos animais, não houve feridos.

As equipes atuaram no combate às chamas e rescaldo para tentar evitar a propagação do incêndio para áreas próximas. A corporação detalha que a área externa da oficina não foi totalmente danificada.

O proprietário da oficina relatou à polícia que uma das motocicletas que estavam no local foi levada. A Brigada Militar (BM) também atendeu a ocorrência.

Outras duas casas afetadas

Mais cedo, por volta das 22h20min da segunda-feira (20), uma casa de madeira foi tomada pelas chamas na Rua Lindolfo José Borges, no bairro São Francisco.

Casas ficam no bairro São Francisco. Corpo de Bomeiros / Divulgação