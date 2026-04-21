Incêndio atinge oficina mecânica e mata dois cachorros em Vacaria

Um incêndio atingiu uma oficina mecânica na BR-116, no bairro Vêneto, em Vacaria, por volta da 0h50min desta terça-feira (21). Conforme o Corpo de Bombeiros, dois cachorros que estavam no interior do estabelecimento morreram.
Os bombeiros informam que seis automóveis e uma motocicleta foram destruídos. Além dos animais, não houve feridos.
As equipes atuaram no combate às chamas e rescaldo para tentar evitar a propagação do incêndio para áreas próximas. A corporação detalha que a área externa da oficina não foi totalmente danificada.
O proprietário da oficina relatou à polícia que uma das motocicletas que estavam no local foi levada. A Brigada Militar (BM) também atendeu a ocorrência.
Outras duas casas afetadas
Mais cedo, por volta das 22h20min da segunda-feira (20), uma casa de madeira foi tomada pelas chamas na Rua Lindolfo José Borges, no bairro São Francisco.
Em razão da proximidade, uma casa vizinha sofreu danos decorrentes da ação do calor e das chamas. Dois caminhões e três militares atuaram no local. Ninguém se feriu.