Idoso morre afogado em açude no interior de Farroupilha

Um homem identificado como Jandir Baggio, de 72 anos, morreu afogado no início da noite desta segunda-feira (6) em Farroupilha. O caso foi registrado em uma propriedade na localidade de Vila Jansen.

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Segundo a Brigada Militar (BM), o idoso recolhia pastos quando teria perdido o equilíbrio e caído em um açude. A corporação registrou a ocorrência por volta das 18h.

O Corpo de Bombeiros de Farroupilha detalha que a vítima foi localizada a uma profundidade de aproximadamente quatro metros e distância de três metros da margem. A equipe utilizou uma embarcação para resgatar o corpo, que foi encaminhado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).