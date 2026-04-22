Idosa que estava desaparecida é encontrada viva em São Francisco de Paula

Senhora conseguiu se deslocar até uma residência, onde recebeu apoio de moradores e o resgate foi acionado. Acervo pessoal / Corpo de Bombeiros de Canela

Foi encontrada viva na manhã desta quarta-feira (22) Leonilda Antonia de Souza, 92 anos, que estava desaparecida em São Francisco de Paula desde terça-feira (21). Familiares tinham perdido o contato após ela sair para colher pinhão — semente tradicional da região.

Os trabalhos para encontrar a idosa estavam concentrados na localidade de Aratinga, próximo da rodovia Rota do Sol.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros de Canela, Leonilda estava consciente, mas foi encaminhada para avaliação no hospital.

As buscas haviam começado na noite da terça e, além de efetivo, foram utilizados drones para varredura aérea e cães farejadores. Os bombeiros de São Francisco de Paula e de Cambará do Sul apoiaram a operação.

Leonilda foi localizada por volta das 9h30min, a aproximadamente um quilometro e meio de distância do ponto inicial. Segundo os bombeiros, ela conseguiu se deslocar até uma residência, onde recebeu apoio de moradores.

A idosa teria passado a noite em meio ao mato, conforme o comandante dos bombeiros de São Francisco de Paula, Sérgio Gajardo: