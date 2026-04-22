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Idosa que estava desaparecida é encontrada viva em São Francisco de Paula

Leonilda Antonia de Souza, 92 anos, foi localizada na manhã desta quarta-feira. Familiares tinham perdido o contato após ela sair para colher pinhão

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