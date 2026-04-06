Identificado homem que morreu em acidente na Rota do Sol, em Caxias do Sul

Acidente aconteceu próximo a Vila Seca. Arquivo Pessoal / Divulgação

Foi identificado como Antonio Alencar de Melos Soares, de 67 anos, a vítima do acidente entre um um Volkswagen Gol e um caminhão no km 160 da Rota do Sol, na tarde de domingo (5), próximo ao acesso ao distrito de Vila Seca.

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Soares foi sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.

Conforme o capitão Melk Lima de Almeida, do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo Gol se deslocava sentido Caxias do Sul a São Francisco de Paula e colidiu contra o caminhão que vinha sentido oposto. Com o impacto, o caminhão também bateu em um Sandero.