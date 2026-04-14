Identificada mulher que morreu em acidente na BR-470, em Garibaldi

A vítima fatal do acidente registrado na noite desta segunda-feira (13) na BR-470, em Garibaldi, foi identificada como Daiane Rudineia Luz Lazzaretti, de 38 anos. Ela era companheira de Ademir Mezacasa, conhecido como Meza, sócio fundador da Banda Alma Nova.
O acidente ocorreu por volta das 20h15min e envolveu uma carreta e um veículo SpaceFox, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dos Bombeiros Voluntários de Garibaldi. Após a colisão frontal, houve um princípio de incêndio.
Daiane conduzia o automóvel e teve a morte confirmada ainda no local. As circunstâncias do acidente são apuradas.
A despedida dela acontece na quarta-feira (15), na Capela São José, em Linha Sertorina, Farroupilha, às 9h30min, com posterior sepultamento no cemitério da mesma comunidade.