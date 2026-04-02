Hospital de Guaporé recebe repasse do governo estadual de R$5,2 milhões para ampliação e reformas 

Um convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital de Guaporé garantiu o repasse de R$ 5,23 milhões para a casa de saúde de Serra. A ação integra o Programa Avançar Mais na Saúde.
O documento foi assinado em Guaporé na quarta-feira (1°) e contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, do prefeito da cidade, Odair Rossetto, entre outras autoridades.
O montante será usado para obras de reforma e ampliação do centro cirúrgico, da central de materiais esterilizados e da subestação de energia. Conforme dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), o Hospital de Guaporé conta com 68 leitos, sendo 43 destinado para o Sistema Único de Saúde (SUS).