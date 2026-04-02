Hospital de Guaporé recebe repasse do governo estadual de R$5,2 milhões para ampliação e reformas 

Ato de assinatura do convênio contou com a presença da Secretária de Saúde Arita Bergmann. Arthur Vargas/Ascom SES / Divulgação

Um convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital de Guaporé garantiu o repasse de R$ 5,23 milhões para a casa de saúde de Serra. A ação integra o Programa Avançar Mais na Saúde.

O documento foi assinado em Guaporé na quarta-feira (1°) e contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, do prefeito da cidade, Odair Rossetto, entre outras autoridades.

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