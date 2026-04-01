Homens são presos por tráfico de drogas no bairro Americana, em Farroupilha 

Uma dupla foi presa pela Brigada Militar na tarde desta quarta-feira (1°) pelo crime de tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Americana, na cidade de Farroupilha.
Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um Voyage, que era conduzido por um homem e tinha um segundo como passageiro.
Ao revistar o carro, os agentes encontraram uma pochete no banco do motorista. Dentro dela estavam 52 porções de cocaína. Já no banco do passageiro foram encontradas outras 30 porções da droga.
Com isso, os homens de 52 e 21 anos foram encaminhados para a delegacia de polícia em Farroupilha, para registro da ocorrência.