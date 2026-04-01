Homens são presos por tráfico de drogas no bairro Americana, em Farroupilha 

Drogas, dinheiros e objetos apreendidos com dupla. Comunicação Social do 36º Batalhão de Polícia Militar Farroupilha RS / Divulgação

Uma dupla foi presa pela Brigada Militar na tarde desta quarta-feira (1°) pelo crime de tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Americana, na cidade de Farroupilha.

Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um Voyage, que era conduzido por um homem e tinha um segundo como passageiro.

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Ao revistar o carro, os agentes encontraram uma pochete no banco do motorista. Dentro dela estavam 52 porções de cocaína. Já no banco do passageiro foram encontradas outras 30 porções da droga.