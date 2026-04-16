Homem que estava desaparecido em Bom Jesus é localizado vivo

Natanael Pereira de Melo, de 36 anos, que estava desaparecido desde a última semana em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, foi encontrado com vida nesta quinta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele retornou ao ponto onde foi visto por último, na localidade de Boca da Serra, e foi localizado por familiares.

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Melo é morador do município e era considerado desaparecido desde sexta-feira (10). De acordo com o pelotão dos bombeiros em Vacaria, o homem teria abandonado uma Fiat Strada naquele dia e perdido o contato com familiares.