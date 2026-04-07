Homem morto em acidente em Fazenda Souza será sepultado nesta terça-feira, em Caxias

O homem que morreu após um acidente na tarde desta segunda-feira (6), em Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul, foi identificado como Adair Fernandes de Oliveira, de 90 anos. Ele será sepultado às 16h30min desta terça-feira (7), no Cemitério de Fazenda Souza. O velório ocorre na Capela Mortuária Nossa Senhora das Dores, na mesma localidade.

O acidente aconteceu por volta das 15h30min desta segunda, na Rua Eugênio Dallan. Conforme o Corpo de Bombeiros, um Corsa Classic colidiu contra um poste e, na sequência, pegou fogo.