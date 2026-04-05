Homem morre em queda de ultraleve em Guaporé, na Serra

Um homem de 44 anos, identificado como Eldro Sottili, morreu após a queda de um ultraleve na tarde de sábado (4), em Guaporé, na Serra gaúcha. O acidente foi registrado por volta das 16h30min, em uma área de mata, próximo do aeródromo do município. As informações são do Corpo de Bombeiros.
Conforme a corporação, a equipe foi acionada por uma testemunha que presenciou a queda do equipamento monomotor. Sottili estava sozinho e morreu no local. A ocorrência também foi atendida pelo Samu, pela Brigada Militar e pelo Instituto-Geral de Perícias.
O corpo foi encaminhado para o Posto Médico-Legal de Carazinho. O sepultamento está marcado para as 16h30min deste domingo (5), no Cemitério Cristo Redentor, em Guaporé. Sottili deixa a esposa, dois filhos e um irmão.