Homem morre após sofrer descarga elétrica durante manutenção de poço, no interior de Jaquirana

O corpo de Osmar Machado de Oliveira, 56 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (10), no interior de Jaquirana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem morreu em decorrência de uma descarga elétrica. Ele teria se encostado em um fio de luz, enquanto fazia a manutenção de um poço.
A corporação foi acionado por volta das 7h pela companheira da vítima. Conforme relato, Oliveira havia saído de casa na quinta-feira (9) para fazer o conserto e não retornou. Durante a noite, a mulher havia realizado buscas por conta própria.
As equipes iniciaram a procura nas proximidades da RS-439, entre as localidades de Espigão Alto e Quebrada Funda, onde o corpo foi localizado. No local, os bombeiros constataram o óbito.
A Polícia Civil foi acionada e vai apurar as circunstâncias da morte. Ainda não há informações sobre os atos fúnebres.