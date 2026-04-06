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Homem morre após acidente em Fazenda Souza, em Caxias do Sul

Conforme o Corpo de Bombeiros, o carro pegou fogo e a vítima foi encontrada fora do veículo

Gabriela Alves

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