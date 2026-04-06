Homem morre após acidente em Fazenda Souza, em Caxias do Sul

Um senhor de 90 anos de idade morreu em um acidente de trânsito em Fazenda Souza, em Caxias do Sul, na tarde desta segunda-feira (6). O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar foram acionados por volta das 15h30min para atender a ocorrência na Rua Eugênio Dallan.

Segundo as primeiras informações, um veículo modelo Corsa Classic bateu contra um poste. O carro incendiou e o motorista morreu. Além da vítima, duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 50 anos e uma mulher de 45 anos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital Pompéia.

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