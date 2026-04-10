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Homem é resgatado em estado crítico após cair de penhasco no interior de São Marcos

Vítima, de 55 anos, apresentava diversos ferimentos quando foi encontrada. Bombeiros tiveram de utilizar técnica de rapel para acessar o local onde o homem estava, na localidade de Linha Santo Henrique

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS