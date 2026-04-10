Homem é resgatado em estado crítico após cair de penhasco no interior de São Marcos

Um homem de 55 anos, posteriormente identificado como Wolmar Remboski, 55 anos, foi resgatado nesta sexta-feira (10) em estado crítico após um acidente no interior de São Marcos, na localidade de Linha Santo Henrique.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que recebeu o chamado por volta de 13h50min, o homem dirigia um veículo que saiu da pista e caiu em um penhasco, a cerca de 70 metros abaixo do nível da estrada, em uma área de difícil acesso e com vegetação densa.

Para chegar até a vítima, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em altura, com rapel. A vítima foi encontrada dentro do carro, ainda com sinais vitais, mas com múltiplos ferimentos. Não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde.