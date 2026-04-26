Homem é preso por tráfico de drogas e posse irregular de munições em Farroupilha 

Um homem de 18 anos foi preso em Farroupilha pela Brigada Militar por tráfico e posse irregular de munições de calibre restrito. O caso aconteceu no sábado (25), por volta das 22h30min, no bairro Industrial.
Os policiais realizavam a Operação Cerco Fechado quando interceptaram o homem. Ele conduzia uma motocicleta preta Factor YBR 125. Ao notar os policiais ele fugiu.
Durante a fuga, ele deixou uma sacola rosa em meio à vegetação. Nela os policiais encontraram uma balança de precisão, 15 porções de maconha, munições calibre .38, .32 e .9mm.
O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia onde o registro foi feito.