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Homem é preso por maltratar cão no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias

Prisão ocorreu em uma casa na Rua Domingos de Almeida após um vídeo flagrar as agressões

Pedro Zanrosso

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