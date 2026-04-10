Homem é preso por maltratar cão no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias

Depois de ser denunciado por 14 testemunhas, um homem de 40 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (8) acusado de maltratar um cão, em Caxias do Sul.

A prisão aconteceu em uma casa na Rua Domingos de Almeida, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Um vídeo, divulgado pela vereadora Andressa Malmann, mostra o momento em que o homem bate no cachorro no pátio da residência.

Além do animal agredido, o homem mantinha na residência, segundo o Departamento de Proteção Animal (DPA), ligado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), outros nove cachorros, todos de serviço, treinados para realizar tarefas específicas. Dois deles, que eram de clientes, foram recolhidos por tutores. Os demais serão recolhidos pela DPA.

Na defesa, o homem apresentou diplomas de participação em cursos de treinamento canino e alegou para a coordenadora de resgates e maus tratos do DPA, Valeska Bofleur, que era a forma que utilizava para corrigir o cão.

— Bater (no animal) é considerado maus-tratos, ponto final. Tínhamos a denúncia desde outubro, mas os vídeos não não eram suficientes para provar a agressão física. São cães diferenciados, utilizados em operações e que precisam ser entregues para adestradores de confiança. Ele chegou a ser notificado em outubro para apresentar o alvará da função, mas nunca apresentou.