Homem e mulher ficam gravemente feridos em acidente na RS-235, em Nova Petrópolis

A ocorrência foi registrada por volta de 13h20min, no Km 6 da RS-235. Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis / Divulgação

Uma colisão entre um Fiat Uno e uma Montana deixou um homem e uma mulher gravemente feridos no começo da tarde desta segunda-feira (27), em Nova Petrópolis. A ocorrência foi registrada por volta de 13h20min, no Km 6 da RS-235.

Segundo os Bombeiros Voluntários do município, a mulher tem 47 anos e estava no Uno. Já o homem tem 41 anos e foi retirado da Montana. Eles foram encaminhados ao hospital de Nova Petrópolis com ferimentos graves.

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