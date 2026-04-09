Grupo RBS realiza a 5ª edição do Festival Grostoli em parceria com a prefeitura de Garibaldi

Evento ocorre em frente à Igreja Matriz São Pedro, no centro da cidade. William Cabral / Divulgação

Reforçando sua conexão com a Serra Gaúcha, o Grupo RBS promove pelo quinto ano consecutivo o Festival do Grostoli, em parceria com a prefeitura de Garibaldi. Com entrada franca, o evento celebra a receita típica da imigração italiana de 10 a 12 de abril, em frente à Igreja Matriz São Pedro, no centro da cidade.

Nesta edição, a empresa mantém a tradição com um espaço para visitantes: a Casa RBS. No local, o público poderá acompanhar de perto as transmissões da Atlântida na sexta (10), das 16h às 17h40min, com os programas Tá Vazando e ATL Pop Rock ao vivo para toda a Serra.

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