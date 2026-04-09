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Tradição 
Notícia

Grostoli de salame? Saiba mais sobre a receita reinventada para a 5ª edição do festival, em Garibaldi

Evento ocorre de sexta até domingo, em frente à Igreja Matriz São Pedro, e vai reunir gastronomia típica e atrações culturais

Gabriela Alves

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