Grostoli de salame? Saiba mais sobre a receita reinventada para a 5ª edição do festival, em Garibaldi

A tradicional massa fofinha, enrolada, frita e finalizada no açúcar e canela é a estrela, há cinco anos, do Festival do Grostoli de Garibaldi. Mas, em 2026, a comunidade de Marcorama, localidade rural no interior do município, inovou na receita que já faz sucesso antes mesmo do evento começar, neste final de semana: o grostoli de salame.
Criada por Neusa Barcelos Libino, o modo de fazer é um segredo. Mas quem visitar Garibaldi nesta sexta (10), sábado (11) e domingo (12) vai poder degustar do sabor curioso. Neusa garante que, por mais que a mistura seja inusitada, a essência é a mesma:
— Esse já é o quarto ano que a gente participa e sempre com as mesmas receitas. A gente queria fazer uma coisa diferente e que fosse marcante, mas sem perder a essência.
A ideia de juntar dois sabores tradicionais da cultura italiana, o salame e o grostoli, surgiu em casa, junto do marido Diogo Giovanaz. A partir da sugestão dele, Neusa fez um teste e mandou uma bacia da delícia para os colegas de futebol de Giovanaz, que aprovaram a receita.
— Eles provaram e meu marido chegou em casa com a bacia vazia. Eu pensei: "ou eles gostaram ou é porque depois que saem do futebol eles estão cansados, com fome e comeram tudo" — brinca.
Depois do primeiro teste, ainda faltava a aprovação das mulheres da comunidade de Marcorama. Por isso, Neusa fez mais uma leva:
— Todos gostaram, então senti mais confiança ainda. Para apresentar alguma coisa para alguém, a gente precisa primeiro ter o apoio dos nossos — orgulha-se.
Festival chega à 5ª edição
A 5ª edição do Festival do Grostoli ocorre neste final de semana, de sexta até domingo, em Garibaldi, em frente à Igreja Matriz São Pedro. O festival reúne gastronomia típica, atrações culturais e a participação ativa das comunidades locais.
Ao longo dos três dias, 15 comunidades garibaldenses serão responsáveis pela produção e comercialização do tradicional grostoli, o doce de origem italiana que carrega a história e a identidade cultural da região.
Entre as opções, o visitante encontrará as versões clássicas, com massa leve e saborizada com raspas de laranja e limão e as mais inusitadas, como a de salame. O saquinho será vendido a R$ 20.
Além do grostoli, o público poderá aproveitar uma variedade de opções gastronômicas, que incluem pratos típicos e releituras criativas da culinária regional. Vinícolas e cervejarias da região também marcam presença, oferecendo espumantes, vinhos e cervejas artesanais.
Em 2025, o festival reuniu cerca de 80 mil pessoas e registrou a comercialização de mais de 700 mil unidades do doce.
O Festival do Grostoli é uma realização do Grupo RBS, em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.
Programação cultural:
Sexta-feira, 10 de abril
- 17h – Abertura do evento, com apresentação do músico Marasca
- 18h – Protocolo de abertura
- 18h45min às 20h – Orquestra Municipal de Garibaldi
- 20h30min às 22h - Ragazzi Dei Monti
- 22h – Encerramento do dia
Sábado, 11 de abril
- 9h – Abertura do evento
- 10h às 11h30min - Banda DZ9
- 12h às 13h - Marasca
- 13h30min às 15h- Taina Oliveira e Banda
- 15h30min às 17h – Farina Brothers
- 18h às 19h30min – Banda Black Cat
- 20h às 21h30min – Banda Contra Golpe
- 22h – Encerramento do dia
Domingo, 12 de abril
- 9h – Abertura do evento
- 10h às 11h – Marasca
- 11h30min às 12h30min – Samba Trio e Amigos
- 13h às 14h30min – Vocal Allegro
- 15h às 16h – Disco Groove
- 16h30min às 18h – Banda Destilaria Corleone
- 19h – Encerramento do evento
Agende-se:
O quê: 5ª edição do Festival do Grostoli
Quando: 10, 11 e 12 de abril
Onde: em frente à Igreja Matriz, na área central de Garibaldi
Horário: sexta-feira, das 17h às 22h; sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 9h às 19h