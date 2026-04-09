Grostoli de salame? Saiba mais sobre a receita reinventada para a 5ª edição do festival, em Garibaldi

A tradicional massa fofinha, enrolada, frita e finalizada no açúcar e canela é a estrela, há cinco anos, do Festival do Grostoli de Garibaldi. Mas, em 2026, a comunidade de Marcorama, localidade rural no interior do município, inovou na receita que já faz sucesso antes mesmo do evento começar, neste final de semana: o grostoli de salame.

Criada por Neusa Barcelos Libino, o modo de fazer é um segredo. Mas quem visitar Garibaldi nesta sexta (10), sábado (11) e domingo (12) vai poder degustar do sabor curioso. Neusa garante que, por mais que a mistura seja inusitada, a essência é a mesma:

— Esse já é o quarto ano que a gente participa e sempre com as mesmas receitas. A gente queria fazer uma coisa diferente e que fosse marcante, mas sem perder a essência.

Massa com salame é a novidade do Festival do Grostoli em 2026. Talita Accadrolli / Divulgação

A ideia de juntar dois sabores tradicionais da cultura italiana, o salame e o grostoli, surgiu em casa, junto do marido Diogo Giovanaz. A partir da sugestão dele, Neusa fez um teste e mandou uma bacia da delícia para os colegas de futebol de Giovanaz, que aprovaram a receita.

— Eles provaram e meu marido chegou em casa com a bacia vazia. Eu pensei: "ou eles gostaram ou é porque depois que saem do futebol eles estão cansados, com fome e comeram tudo" — brinca.

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Depois do primeiro teste, ainda faltava a aprovação das mulheres da comunidade de Marcorama. Por isso, Neusa fez mais uma leva:

— Todos gostaram, então senti mais confiança ainda. Para apresentar alguma coisa para alguém, a gente precisa primeiro ter o apoio dos nossos — orgulha-se.

Festival chega à 5ª edição

A 5ª edição do Festival do Grostoli ocorre neste final de semana, de sexta até domingo, em Garibaldi, em frente à Igreja Matriz São Pedro. O festival reúne gastronomia típica, atrações culturais e a participação ativa das comunidades locais.

Ao longo dos três dias, 15 comunidades garibaldenses serão responsáveis pela produção e comercialização do tradicional grostoli, o doce de origem italiana que carrega a história e a identidade cultural da região.

Entre as opções, o visitante encontrará as versões clássicas, com massa leve e saborizada com raspas de laranja e limão e as mais inusitadas, como a de salame. O saquinho será vendido a R$ 20.

Além do grostoli, o público poderá aproveitar uma variedade de opções gastronômicas, que incluem pratos típicos e releituras criativas da culinária regional. Vinícolas e cervejarias da região também marcam presença, oferecendo espumantes, vinhos e cervejas artesanais.

Em 2025, o festival reuniu cerca de 80 mil pessoas e registrou a comercialização de mais de 700 mil unidades do doce.

O Festival do Grostoli é uma realização do Grupo RBS, em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.

Programação cultural:

Sexta-feira, 10 de abril

17h – Abertura do evento, com apresentação do músico Marasca

– Abertura do evento, com apresentação do músico Marasca 18h – Protocolo de abertura

– Protocolo de abertura 18h45min às 20h – Orquestra Municipal de Garibaldi

– Orquestra Municipal de Garibaldi 20h30min às 22h - Ragazzi Dei Monti

- Ragazzi Dei Monti 22h – Encerramento do dia

Sábado, 11 de abril

9h – Abertura do evento

– Abertura do evento 10h às 11h30min - Banda DZ9

- Banda DZ9 12h às 13h - Marasca

- Marasca 13h30min às 15h - Taina Oliveira e Banda

- Taina Oliveira e Banda 15h30min às 17h – Farina Brothers

– Farina Brothers 18h às 19h30min – Banda Black Cat

– Banda Black Cat 20h às 21h30min – Banda Contra Golpe

– Banda Contra Golpe 22h – Encerramento do dia

Domingo, 12 de abril

9h – Abertura do evento

– Abertura do evento 10h às 11h – Marasca

– Marasca 11h30min às 12h30min – Samba Trio e Amigos

– Samba Trio e Amigos 13h às 14h30min – Vocal Allegro

– Vocal Allegro 15h às 16h – Disco Groove

– Disco Groove 16h30min às 18h – Banda Destilaria Corleone

– Banda Destilaria Corleone 19h – Encerramento do evento

Agende-se: