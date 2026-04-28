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Gramado suspende novos alvarás para lojas e fábricas de chocolate por 180 dias; setor apoia medida e pede organização

Decreto cita crescimento expressivo e impactos urbanos; associação afirma que expansão foi desordenada e defende proteção ao chocolate artesanal local

Pablo Ribeiro

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