Gramado suspende novos alvarás para lojas e fábricas de chocolate por 180 dias; setor apoia medida e pede organização

Decisão é temporária e tem como objetivo permitir estudos técnicos sobre os impactos da atividade na cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Gramado suspendeu, por 180 dias, a emissão de novos alvarás para empresas de fabricação e venda de chocolate. O decreto foi publicado nesta segunda-feira (27) e também interrompe a análise de novos pedidos de licenciamento e aprovação de projetos do setor.

A medida vale para novos empreendimentos ligados à produção e comercialização de chocolates e produtos semelhantes. Segundo o município, a decisão é temporária e tem como objetivo permitir estudos técnicos sobre os impactos da atividade na cidade.

Entre os motivos, a prefeitura aponta o crescimento acelerado do número de estabelecimentos e possíveis reflexos na mobilidade urbana, no abastecimento de água e no sistema de esgoto. O decreto também cita a necessidade de organizar o uso do solo e preservar a qualidade de vida e a experiência dos turistas.

O texto reforça ainda o reconhecimento de Gramado como Capital Nacional do Chocolate Artesanal e a existência da Indicação Geográfica (IG), que certifica produtos feitos na cidade dentro de padrões específicos.

Apesar da suspensão, o decreto prevê exceções. Novos alvarás poderão ser liberados em casos como empreendimentos dentro de hotéis e parques, troca de CNPJ no mesmo local e processos que já estavam em andamento.

Gramado hoje tem 29 indústrias de chocolate, que empregam cerca de 3 mil pessoas.

"Foi um crescimento desordenado"

O presidente da Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), Fabiano Contini, afirma que a medida já era esperada e vinha sendo discutida com o poder público. Segundo ele, o setor enfrentava um crescimento desordenado. Contini diz que empresas de fora passaram a usar a marca de Gramado sem seguir os padrões do chocolate artesanal produzido na cidade. Ele afirma que o crescimento recente ocorreu sem organização.

— Foi um crescimento desordenado. A gente quer crescer, sim, mas de forma organizada. Não é simplesmente trazer um chocolate de fora ou fabricar aqui sem seguir os princípios do chocolate artesanal e induzir o consumidor a comprar algo que não é verídico. Hoje o mercado saturou, porque teve um crescimento muito grande em alguns locais — afirma.

Apesar disso, ele afirma que ainda há espaço para novos negócios, desde que dentro do planejamento urbano.

A associação pretende participar dos estudos anunciados pela prefeitura. Para Contini, o foco deve ser a organização do setor.

— Não é que a gente não queira novas fábricas ou lojas. A gente quer crescimento, mas um crescimento ordenado, organizado e que preserve o chocolate artesanal de Gramado — afirma.

Durante o período de suspensão, o município deve realizar estudos técnicos e avaliar possíveis mudanças nas regras para o setor.

Medida semelhante já atingiu hotéis e restaurantes

A suspensão de novos alvarás para o setor chocolateiro não é uma medida inédita em Gramado. Em dezembro de 2025, a prefeitura já havia prorrogado por mais 180 dias um decreto semelhante que restringe a abertura de novos hotéis e restaurantes na cidade.

Na época, a decisão manteve a proibição para hotéis com mais de 20 leitos em todo o município e para restaurantes com mais de 20 cadeiras na região central. A regra não atingiu empreendimentos já em construção ou com projetos em análise, além de permitir a troca de CNPJ em casos de venda.

Segundo o prefeito Nestor Tissot, a medida foi adotada para dar tempo ao município de planejar a infraestrutura e o crescimento do turismo. Entre os pontos citados estavam a necessidade de melhorias no abastecimento de água, saneamento básico e rede de energia elétrica.

Dados apresentados pela prefeitura indicavam pressão sobre a capacidade da cidade. Com cerca de 40 mil habitantes, Gramado já contava, à época, com 216 hotéis e mais de 24 mil leitos. Outros 13 empreendimentos estavam em construção, além de 33 projetos em análise. Na gastronomia, eram 318 estabelecimentos, com cerca de 26 mil cadeiras, além de 43 pedidos em tramitação.