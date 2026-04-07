Geral

Justiça do trabalho 
Notícia

Gráfica de Canela é condenada por assédio e agressões físicas contra empregados 

Ação do Ministério Público do Trabalho também verificou que as condições do ambiente do trabalho eram degradantes. Funcionários relataram a presença de cães, imposição para limpar fezes e urina, além de ameaças contra si e seus familiares 

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS