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Justiça italiana divulga sentença do processo que limita a transmissão da cidadania apenas a filhos e netos de descendentes

Corte Constitucional rejeitou as questões de ilegitimidade e manteve legislação aprovada em 2025 que restringiu as normas para reconhecimento do benefício

Pedro Zanrosso

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