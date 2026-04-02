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Governo federal entrega Plano Municipal de Redução de Riscos para prefeitura de Bento na terça

Documento tem orientações para identificação, classificação e mitigação de desastres, além de caminhos para captação de recursos e prevenção de desastres

Luca Roth

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