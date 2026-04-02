Governo federal entrega Plano Municipal de Redução de Riscos para prefeitura de Bento na terça

Elaboração do documento é coordenada pela Secretaria Nacional de Periferias (SNP), em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB). Serviço Brasileiro de Geologia / Divulgação

O governo federal irá apresentar e entregar ao município de Bento Gonçalves, na próxima terça-feira (7), o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) e os resultados do mapeamento de áreas de risco. Será durante audiência pública, às 18h30min, na Fundação Casa das Artes.

O PMRR serve como instrumento de apoio à administração municipal, contendo orientações para identificação, classificação e mitigação de riscos. Também aponta caminhos para investimentos e possibilidades de captação de recursos federais para obras e ações de prevenção a desastres.

A elaboração do documento é coordenada pela Secretaria Nacional de Periferias (SNP), do Ministério das Cidades, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), com apoio da Coordenadoria de Defesa Civil do município (Comdec).

Após a apresentação, o plano será entregue oficialmente ao município e também publicado no site do SGB. A prefeitura ficará responsável por implementar as recomendações e reduzir os riscos identificados.

— A audiência pública é uma etapa decisiva para que o trabalho técnico avance para a fase de execução. Iremos apresentar os resultados e discutir com gestores e comunidade, permitindo que as recomendações possam orientar ações concretas de prevenção e redução de riscos geo-hidrológicos no município — afirma o pesquisador do SGB Tiago Antonelli, que é chefe da Divisão de Geologia Aplicada.

A apresentação e entrega do PMRR também prevê capacitação técnica aos servidores municipais.

Como foi elaborado o PMRR de Bento

Em Bento Gonçalves, um dos municípios mais devastados pelas enchentes do Rio Grande do Sul, os trabalhos começaram em outubro de 2024 e foram realizados em três etapas, finalizadas em fevereiro de 2025.

Com a participação da Defesa Civil e representantes das comunidades, pesquisadores do SGB percorreram bairros para identificar setores com risco a inundações e processos erosivos, classificando-os conforme critérios técnicos estabelecidos em metodologias nacionais.

Em uma primeira visita, as equipes haviam indicado, por exemplo, que a área urbana de Bento é suscetível a queda de blocos e deslizamentos, enquanto no meio rural foram observados sinais de enxurradas e desmoronamentos. As análises são documentadas com fotos e avaliações dos locais visitados.

Na etapa seguinte, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), contratado pelo SGB, realizou a revisão dos setores classificados como de risco alto e muito alto para elaborar as propostas de intervenções estruturais voltadas à mitigação dos riscos.

O conjunto de diagnósticos, análises e recomendações é consolidado no PMRR.

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