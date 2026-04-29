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Governador assina nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, ordem de início para recuperação de três rodovias da Serra

Serviços serão realizados na Rota do Sol, entre Lajeado Grande e Tainhas, na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, e na RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores

Pedro Zanrosso

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