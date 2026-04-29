Governador assina nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, ordem de início para recuperação de três rodovias da Serra

Trecho da Rota do Sol entre Lajeado Grande e Tainhas está no pacote. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Será assinada nesta quinta-feira(30), pelo governador Eduardo Leite, a ordem de início das obras que vão recuperar três importantes ligações entre cidades da Serra.

Os serviços serão realizados na Rota do Sol, entre Lajeado Grande e Tainhas, em São Francisco de Paula, na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, e na RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores, onde será realizado também a pavimentação.

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Em Caxias do Sul o governador também vai vistoriar as obras da ponte sobre o Arroio Tega, no trecho concessionado da RS-122.

A agenda está marcada para iniciar às 14h, com a assinatura das ordens de início das obras na prefeitura. Na comitiva estarão também o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.