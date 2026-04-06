Fundaparque, em Bento Gonçalves, inaugura novo pórtico de R$ 3 milhões nesta terça-feira

Novo visual destaca conceitos da vocação industrial do município, remetendo a elementos dos segmentos vinícola e moveleiro. Bárbara Salvatti / Divulgação

O novo pórtico do Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Fundaparque) será entregue oficialmente nesta terça-feira (7). A inauguração da estrutura, que contou com investimento de R$ 3 milhões, está marcada para as 17h30min.

O novo visual destaca conceitos da vocação industrial do município, remetendo a elementos dos segmentos vinícola e moveleiro. A autoria é da arquiteta Adriana Peccin.

Foi implantado um novo sistema de entrada e saída de veículos com cancelas automatizadas, além do pagamento do tíquete de estacionamento com terminais de autoatendimento. A segurança foi reforçada por meio da leitura e identificação de placas com câmeras de monitoramento.

A reforma foi viabilizada por uma parceria que reúne o Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), a Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs) e a administradora do local.