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Fundaparque, em Bento Gonçalves, inaugura novo pórtico de R$ 3 milhões nesta terça-feira

Complexo de 58 mil metros sedia eventos como Fimma Brasil, ExpoBento e Fenavinho e Movelsul

Luca Roth

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