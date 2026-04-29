Frio dá uma trégua a partir de quinta na Serra: confira como fica o clima para os próximos dias

Dias começam com temperaturas baixas e evoluem para tardes mais agradáveis na região, segundo a Climatempo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A quarta-feira (29) pode ter sido o último dia super gelado, desta semana, na Serra. Isso porque, segundo a Climatempo, a temperatura deve subir, ao menos um pouco, nos próximos dias, graças a uma atuação de um sistema de baixa pressão que mantém o tempo instável no Rio Grande do Sul.

Nesta quarta, a menor temperatura do dia foi registrada em Santana do Livramento, com 2,6°C. Na Serra, o destaque ficou para São Francisco de Paula, onde os termômetros marcaram 4,3°C. A previsão indica um dia com aberturas de sol e possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite.

Na quinta-feira (30), o sistema de baixa pressão começa a se afastar, mas ainda influencia o tempo no Estado. Na Serra, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com o sol aparecendo entre nuvens. Ainda há chance de pancadas isoladas de chuva, especialmente à tarde. As temperaturas seguem amenas, com amanhecer frio e elevação moderada durante o dia. Em Caxias do Sul, a previsão indica mínima de 11°C e máxima de 23°C.

A partir de sexta-feira (1º), o cenário muda com a entrada de uma massa de ar mais seco e estável sobre o Rio Grande do Sul. A tendência é de redução significativa da instabilidade e predomínio de tempo firme. Na Serra, o sol aparece com mais frequência, o que favorece maior amplitude térmica: manhãs mais frias e tardes mais quentes. Em Caxias, os termômetros devem variar entre 14°C e 26°C.

O sábado (2) será de domínio de ar seco, com sol desde cedo e pouca nebulosidade em todo o Estado. Na Serra, o padrão se mantém, com amanhecer frio e tarde agradável. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 10°C, com máxima de 21°C.