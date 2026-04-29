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Frio dá uma trégua a partir de quinta na Serra: confira como fica o clima para os próximos dias

Dias começam com temperaturas baixas e evoluem para tardes mais agradáveis na região, segundo a Climatempo

Pablo Ribeiro

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