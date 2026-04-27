Frio chegou? Serra pode ter geada e temperatura de 5ºC nesta semana

É hora de tirar os casacos do armário. A entrada de uma massa de ar frio e seco deve derrubar as temperaturas na Serra nesta semana, e os pontos mais altos da região, como os Campos de Cima da Serra, podem ter, inclusive, formação de geada.

A cidade mais fria da região no amanhecer desta segunda-feira (27) foi Vacaria, que, de acordo com a Climatempo, registrou 9,5ºC, enquanto Canela teve 9,9ºC.

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A segunda, inclusive, começou com nebulosidade na região serrana, no entanto, o tempo deve abrir ao longo do dia, com o frio ganhando destaque, segundo aponta a Climatempo. Em Caxias do Sul, a temperatura deve variar entre 9ºC e 16ºC em Caxias do Sul, e entre 8ºC e 17ºC em São José dos Ausentes.

A terça-feira (28) será de tempo firme e frio intenso no amanhecer, com alta probabilidade de geada. A mínima em São José dos Ausentes e Gramado será de 5ºC, enquanto em Caxias ficará nos 6ºC. Durante a tarde, o sol aparece, mas as temperaturas permanecem baixas, não devendo superar os 18ºC.