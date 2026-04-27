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Frio chegou? Serra pode ter geada e temperatura de 5ºC nesta semana

A mudança no tempo ocorre pela entrada de uma massa de ar frio e seco no Rio Grande do Sul, que deve afastar a instabilidade

Marcos Cardoso

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