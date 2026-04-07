Fonte luminosa marca nova etapa de revitalização da Estação Férrea, em Caxias do Sul

A atração está dentro do projeto de revitalização da Estação Férrea. Divulgação / Seplan

A inauguração de uma fonte luminosa, nesta quinta-feira (9), às 18h30min, vai marcar a nova etapa de revitalização da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul.

O projeto completo da revitalização contempla drenagem, novas bocas de lobo, travessias de rede, além de terraplanagem, pavimentação, iluminação pública, instalação de fonte luminosa, construção de banheiros, rampa de acessibilidade, reforma do reservatório de água elevado e do terminal graneleiro, mobiliário e paisagismo.

A primeira etapa, que contava com drenagem, terraplanagem, pavimentação, iluminação em LED, ajardinamento, banheiros, arborização, mobiliário urbano, decks, anfiteatro e pista de caminhada foi entregue em dezembro de 2025.