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Fonte luminosa é inaugurada em nova etapa da revitalização da Estação Férrea de Caxias do Sul

Ato contou com apresentação do Quarteto de Metais da Orquestra Municipal de Sopros. Planejamento do ano prevê também melhoria do acesso ao local pela Rua Marechal Floriano e a conclusão da acessibilidade

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