Fonte luminosa é inaugurada em nova etapa da revitalização da Estação Férrea de Caxias do Sul

A fonte luminosa do Largo da Estação Férrea, de Caxias do Sul, foi inaugurada na noite desta quinta-feira (9). A atração marca uma nova etapa da revitalização do tradicional ambiente caxiense. O ato contou com apresentação do Quarteto de Metais da Orquestra Municipal de Sopros.

O projeto completo da revitalização contempla drenagem, novas bocas de lobo, travessias de rede, além de terraplanagem, pavimentação, iluminação pública, a própria instalação da fonte, construção de banheiros, rampa de acessibilidade, reforma do reservatório de água elevado e do terminal graneleiro, mobiliário e paisagismo.

A primeira etapa, que contava com drenagem, terraplanagem, pavimentação, iluminação em LED, ajardinamento, banheiros, arborização, mobiliário urbano, decks, anfiteatro e pista de caminhada foi entregue em dezembro de 2025.

O investimento é de cerca de R$ 8 milhões. Do valor, cerca de R$ 3,5 milhões são do Programa Avançar no Turismo, do Estado.

De acordo com o secretário em exercício de de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann, para esse ano estão previstas as conclusões da acessibilidade do local e a melhoria do acesso via Rua Marechal Floriano.