Fim de semana será de sol e queda nas temperaturas, mas instabilidade retorna no feriado de Tiradentes na Serra e Litoral

Na Serra, o dia é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de nevoeiro e garoa ao longo do dia. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O feriadão de Tiradentes deve começar com tempo instável e terminar com variação nas condições do clima na Serra e no Litoral. Segundo a Climatempo, a previsão indica melhora gradual ao longo do fim de semana, com retorno do sol e queda nas temperaturas, mas a chuva pode voltar de forma isolada na terça-feira (21), especialmente na Serra.

Nesta sexta-feira (17), a influência de um sistema de baixa pressão e de um ciclone em afastamento mantém o tempo fechado no Rio Grande do Sul. Na Serra, o dia é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de nevoeiro e garoa ao longo do dia. As temperaturas variam pouco, entre 17°C e 24°C em Caxias do Sul. No Litoral, o cenário também é de muitas nuvens, com mínima de 20°C e máxima de 28°C em Arroio do Sal.

No sábado (18), o tempo começa a melhorar. Ainda há chance de nevoeiro e garoa isolada na Serra durante a manhã, mas o sol aparece ao longo do dia, elevando as temperaturas à tarde. As mínimas ficam entre 13°C e 15°C e as máximas chegam a 22°C ou 23°C na região serrana. No Litoral, o dia já será de sol entre nuvens, com mínima de 19°C e máxima de 26°C, embora o mar permaneça agitado.

O domingo deve ser o dia mais estável do feriadão. A atuação de uma massa de ar seco garante predomínio de sol tanto na Serra quanto no Litoral. Na Serra, o amanhecer será frio, com mínimas próximas de 10°C e possibilidade de nevoeiro isolado, enquanto a tarde será agradável, com máxima de até 26°C. No Litoral, o sol predomina durante o dia, sem previsão de chuva, e temperaturas entre 18°C e 26°C.

Na segunda-feira (20), o tempo ainda começa firme, mas com aumento de nuvens ao longo do dia. Na Serra, o amanhecer segue frio, com mínima de 11°C, e a máxima chega a 27°C. Há possibilidade de pancadas isoladas entre a tarde e à noite. No Litoral, o sol aparece, mas com maior nebulosidade à tarde e à noite. Não há previsão de chuva, e as temperaturas variam entre 19°C e 25°C.