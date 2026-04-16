Fila para estacionamento e para embarque e desembarque no entorno da FSG causa congestionamento à noite em Caxias

Trânsito na Rua Marechal Floriano, na noite de segunda (13). Porthus Junior / Agencia RBS

Motoristas enfrentam um novo gargalo no trânsito de Caxias do Sul durante as noites. Desde que as aulas começaram no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), transtornos são registrados na Rua Marechal Floriano, em frente ao espaço da instituição, e no cruzamento com a Rua Antônio Prado.

Os relatos são de que os transtornos se iniciam por volta de 19h e seguem até as 19h30min, antes das aulas, e depois, por volta de 22h, com o encerramento delas. O principal impacto reclamado por motoristas é o bloqueio da Rua Antônio Prado, a partir de uma fila que é formada na Marechal Floriano por conta do estacionamento do centro universitário.

Na segunda-feira (13), a situação foi observada. Em uma espera por vagas no estacionamento da FSG, uma fila se forma em uma das faixas da Marechal. Os carros se posicionam atrás de um cone quando não há mais vagas. A fila só anda quando algum carro sai e, assim, outro consegue entrar no local.

O que ajuda a ampliá-la é também o embarque e desembarque de pessoas, com motoristas aproveitando a fila para parar ali. A faixa, assim, se transforma num corredor adaptado para esse tipo de ação.

Apesar de no último dia 13 o trecho da Rua Antônio Prado não ter sido bloqueado, foi registrada a fila no meio da via, o que atrapalhava o trânsito de quem já estava na Marechal Floriano ou transitava por ela. Cenas de quase colisões foram conferidas, especialmente por quem tentava deixar essa fila ou desviar desse obstáculo criado.

Além da insegurança na via, os motoristas que utilizam essa fila dupla estão passíveis a multas. Uma delas está no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que é estacionar ou parar em fila dupla. A infração grave tem cobrança de R$ 195,23, com cinco pontos na CNH e risco de remoção do veículo.

Já a outra está no artigo 182 do CTB, que é parar o veículo afastado da guia da calçada a mais de um metro. Nesse caso, estão suscetíveis os veículos que param na fila dupla para fazer embarque ou desembarque. É uma infração média, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Vizinhos do espaço descreveram que a noite de segunda "estava tranquila" para o que geralmente é visto diariamente. Segundo os relatos, há noites em que o bloqueio da Rua Antônio Prado cria um congestionamento que vai até o cruzamento da Rua Olavo Bilac com a Rua Visconde de Taunay.

Em nota, a FSG afirma que está ciente dos relatos e avalia a situação. A instituição informa que dialoga com a operadora do estacionamento do prédio para analisar alternativas que contribuam para a fluidez do acesso.

Ao mesmo tempo, é informado que há outras medidas em andamento para minimizar os impactos. Entre elas, a ampliação de convênios com estacionamentos da região, campanhas de orientação à comunidade acadêmica e comunicação com órgãos públicos competentes.

Confira a nota na íntegra:

"A FSG informa que está ciente dos relatos sobre impactos pontuais no entorno da unidade e trata o tema com atenção. A instituição já iniciou a avaliação da situação e acionou a operadora responsável pelo estacionamento para analisar, de forma conjunta, alternativas que contribuam para a fluidez do acesso. Cabe ressaltar que a FSG vem adotando, ao longo do tempo, diferentes medidas para minimizar impactos no entorno, como a ampliação de convênios com estacionamentos da região, campanhas de orientação à comunidade acadêmica e interlocução com os órgãos públicos competentes. O tema envolve também aspectos de circulação viária que dependem de avaliação e eventual deliberação do poder público. A instituição segue à disposição para colaborar em soluções que promovam segurança, mobilidade e boa convivência com a comunidade local".