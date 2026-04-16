Geral

Transtornos
Notícia

Fila para estacionamento e para embarque e desembarque no entorno da FSG causa congestionamento à noite em Caxias

Situação ocorre de segunda a sexta-feira, nos horários de entrada e saída das aulas. Espera por vagas pode causar bloqueio na Rua Antônio Prado no cruzamento com a Marechal Floriano, deixando o fluxo mais lento

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS