Festival Gastronômico da Batata, em São Francisco de Paula, ocorre em maio; confira os pratos que estarão à venda

Essa é para anotar na agenda: São Francisco de Paula sedia, entre os dias 15 e 17 de maio, a 7ª edição do Festival Gastronômico da Batata. O evento, com entrada gratuita, acontece no Centro de Eventos do município (Avenida Benjamin Constant, 1.441).
A expectativa da organização para este ano é receber mais de 8 mil visitantes na cidade, que é reconhecida nacionalmente como uma das maiores produtoras de batata do Brasil, com uma colheita anual que ultrapassa as 103 mil toneladas.
Para atender ao público, a infraestrutura gastronômica foi ampliada: 10 restaurantes locais foram desafiados a criar pratos inéditos (confira mais abaixo) tendo a batata como protagonista. Os valores vão variar de R$ 25 a R$ 35.
Shows e espaço para o artesanato
O Festival Gastronômico da Batata também contará com uma programação musical intensa. Artistas regionais de pop, rock, sertanejo e música gaúcha se revezam no palco principal, enquanto a Banda Real Madrid garante a animação itinerante com música típica alemã. Além da gastronomia, o evento vai ter espaços dedicados ao artesanato e à agricultura familiar.
Confira os pratos que estarão no festival:
Churrasco no pão com batata rústica | Ai Ki Fome
Pão de batata, carne assada, mussarela, tomate, alface, barbecue e maionese caseira. Acompanha batata rústica.
Batata Recheada | Café São Bernardo
Batata Recheada. Opções de sabores: Frango com requeijão, carne moída e queijo e marguerita.
Batata Rústica com carne de panela | Café Doces Memórias
Batata rústica com as opções: carne de panela com mix de queijos serranos, molho três Queijos com crocante de bacon, frango cremoso com requeijão, queijo creme de milho com queijo (Sem carne) e paçoca de pinhão.
Batata assada com charque e creme de milho | Castelli
Batata rústica assada com charque e creme de milho. Receita de família.
Purê de batata com carne de panela | Doce Café
Purê de batata servido com carne de panela, queijo, requeijão e temperos/condimentos.
Cachorro quente com purê de batata e batata chips | Divino Dog
Pão de batata, salsicha, purê de batata, catchup, mostarda, maionese caseira, milho, ervilha, tomate e batata chips.
Nhoque de batata | Armazém das Tortas
Nhoque tradicional de batata com duas opções de molho: Molho de linguiça colonial com queijo serrano ralado e molho de queijos (mussarela, queijo serrano e requeijão).
Bolinho de Batata | Savorê
Bolinho de Batata ralada
Creme de Batata especial | Terra e Mar
Creme de batata cremoso temperado com bacon e queijo. Acompanha batata frita.
Fondue de queijo serrano | Lírio
Fondue de queijo serrano com batata assada e pão de batata