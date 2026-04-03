Felinos ganham peixes na Sexta-Feira Santa no Gramadozoo

Já as macacas-aranha ganharam caixas de ovos pintadas com tinta atóxica. Halder Ramos / divulgação

Os animais do Gramadozoo participam, até domingo (5), de atividades de Páscoa com o objetivo de manter os bichos ocupados. Nesta Sexta-feira Santa (3), a onça-preta e a jaguatirica ganharam carne de peixe no lugar da carne vermelha.

No recinto da jaguatirica, iscas de peixes foram colocadas dentro de caixas de papelão. Para a onça, um espeto com peixes e uma "cenoura de papelão" recheada foram ofertados para a fêmea.

No recinto da jaguatirica, iscas de peixes foram colocadas dentro de caixas de papelão. Halder Ramos / divulgação

Já as macacas-aranha ganharam caixas de ovos pintadas com tinta atóxica, imitando cenouras e ovos gigantes de Páscoa. Para rechear e garantir a interação, a equipe colocou frutas, folhas e ovos de galinha cozidos.

Além dos enriquecimentos com os animais, a equipe de Educação Ambiental também está propondo atividades lúdicas para as crianças que visitarem o zoo até domingo, uma divertida caça aos ovos.